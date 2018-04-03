Следственный комитет возбудил дело против главы МВД Украины Арсена Авакова

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против главы МВД Украины Арсена Авакова. Об этом представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила в Telegram-канале ведомства.
«Возбуждено уголовное дело в отношении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова по факту воспрепятствования свободному осуществлению российскими гражданами своих избирательных прав на выборах президента России», — сказано в сообщении.
Следствие полагает, что Аваков приказал сотрудникам МВД не пускать россиян, проживающих на Украине, в российские дипломатические учреждения в день выборов президента РФ.
«В результате преступных действий Авакова и иных лиц были грубо нарушены законные права и интересы граждан, гарантированные Конституцией Российской Федерации», — подчёркивает Петренко.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен и подписывайтесь на наш канал в Telegram
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