СМИ опровергли слух о назначении Тулеева главой облсовета

Осведомленный источник из кемеровской областной администрации заявил РИА Новости, что подавший в отставку глава региона Аман Тулеев, которому выдали вакантный мандат народного депутата регионального совета, не собирается возглавлять законодательный орган.

«Разговоров про это нет, данных таких нет. В облсовете было два вакантных мандата уже давно, Тулееву действительно вручили один из них», — прокомментировал ситуацию источник агентства.

Напомним, на состоявшемся 3 апреля заседании избирательной комиссии Кемеровской области было принято решение передать свободный мандат бывшему главе региона, так как в предыдущих выборах в облсовет — в 2013 году — Тулеев участвовал кандидатом по единому списку областного отделения «Единой России».

О том, что глава совета депутатов Кемеровской области Алексей Синицын на следующей неделе сложит с себя полномочия спикера и передаст их Тулееву, писал «Коммерсантъ». По его данным, передача состоится на очередной сессии областного совета.

Указ об отставке кемеровского губернатора был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в минувшее воскресенье, 1 апреля. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен вице-губернатор Сергей Цивилев, общавшийся с родственниками жертв пожара в «Зимней вишне» на стихийном митинге в центре города.

Выборы в совет народных депутатов Кемеровской области и главы региона состоятся в сентябре нынешнего года.