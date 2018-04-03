СМИ узнали о разработке в США новых пошлин на китайские товары

На этой неделе администрация президента США Дональда Трампа представит список китайских товаров, облагаемых дополнительными пошлинами. Об этом сообщает Reuters.

Скорее всего, под санкции попадет высокотехнологичная продукция, производимая в Китае в рамках стратегии модернизации промышленности «Сделано в Китае — 2025», утверждают источники. Кроме того, повышение пошлин коснется позиций, объем импорта которых в США превышает 50-60 млрд долларов в год.

Ранее Торговое представительство США подготовило отчет, в котором обвинило Китай в систематическом нарушении права интеллектуальной собственности американских компаний. Доклад содержит данные о вводе дополнительных требований при создании совместных предприятий и несправедливые правила лицензирования технологий. В документе сказано, что сама стратегия «Сделано в Китае — 2025» определяет «приобретение иностранных технологий всевозможными способами и средствами» как одну и важнейших целей, так как Китай по-прежнему отстает в развитии многих определенных приоритетными отраслей».

Пекин не согласился с выдвинутыми обвинениями и пообещал ввести адекватные ответные санкции.

Глава Национального совета по торговле при Белом доме, помощник президента США Дональда Трампа Питер Наварро заявил CNBC, что администрация надеется избежать введения новых взаимных торговых ограничений. По его мнению, это приведет к эскалации по спирали и предостерег Китай от нагнетания ситуации. «Китайская сторона должна очень тщательно подумать над тем, какие действия она предпринимает, потому что американский народ не собирается терпеть такое отношение», — добавил Наварро.