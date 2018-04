SpaceX успешно запустила корабль с грузом на МКС

Американская компания SpaceX накануне, 2 апреля, успешно запустила ракету-носитель Falcon-9 с космодрома на мысе Канаверал, говорится в ее твиттере. Ракета вывела на орбиту космический корабль Dragon, на борту которого находятся 2,6 тонны грузов для экипажа Международной космической станции (МКС).

Almost 5,800 pounds of science, supplies and cargo just left Earth at 4:30pm ET to head to humanity's orbiting lab - the @Space_Station. The @SpaceX #Dragon cargo vehicle is scheduled to arrive at its new orbital home on Wed. Details: https://t.co/LRl2843tfq pic.twitter.com/EwK92WUJmz

— NASA (@NASA) 2 апреля 2018 г.

При запуске Falcon-9 использовалась отработанная первая ступень. «В этот раз ее посадка на платформу не производилась, однако во время снижения она выполнила необходимые для уточнения данных маневры», — говорится в сообщении «Интерфакса».

Напомним, очередной международный экипаж — космонавт «Роскосмоса» Олег Артемьев и двое астронавтов NASA — был доставлен на МКС 23 марта на пилотируемом корабле «Союз МС-08».