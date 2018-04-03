Страна предвкушает разгром либералов

Сейчас весь интернет буквально кипит от новости – в Москве арестованы братья Магомедовы, часть того самого дагестанского олигархического клана, зачистка которого уже давно идёт полным ходом и вызывает такое напряжение на всех этажах власти. Метастазы дагестанской коррупции со времён президентства Медведева проникли в Кремль и влияют не только на раскачку ситуации на Кавказе, но и на геополитическую роль России в контексте глобальных преобразований, в которых Россия отчаянно сражается за существование.

Не касаясь темы важности борьбы с коррупцией как таковой, мы только констатируем, что в узел дагестанской мафии завязаны очень серьёзные представители властной элиты, которых принято называть либеральным крылом власти. Это, прежде всего, вице-премьер Аркадий Дворкович и премьер-министр Дмитрий Медведев. Без этих двух знаковых и опорных фигур вся структура либерального лагеря в Кремле теряет опору и распадается на не взаимосвязанные фрагменты. Дворкович и Медведев – основа либеральной фракции в Кремле.

И вот по этой основе нанесён удар. Финансовая основа Дворковича – клан Магомедовых – попадает под каток следствия и арестов. Почему и что это значит?

Выборы, выигранные Владимиром Путиным – только повод. Причина гораздо глубже. Магомедовы в числе прочих активов, владеют крупным пакетом акций Новороссийского морского торгового порта, имеет доли в транспортной группе FESCO, «Объединенной зерновой компании», владеет оператором терминала в порту Роттердам, долями в зерновых терминалах. То есть имеют важные активы в транспортно-логистическом бизнесе. Так случилось, что оставлять эти ключевые позиции в руках либерального клана больше нельзя. Перед нами не очередной банальный передел собственности, а далеко идущая национальная стратегия государства.

Выборы Путина стали завершающим звеном в процессе, идущем давно и в котором российским либералам больше нет места. Назову лишь опорные точки этого процесса:

1. В США впервые глобалисты потерпели поражение на выборах и к власти пришёл Трамп, нанеся поражение клану Клинтон, чья победа ни у кого не вызывала сомнений. США главным противником объявили Россию и Китай. Началась война санкций и гонка вооружений.

2. Китай начал строительство «Второго Шёлкового пути» – глобального логистического проекта, результатом которого является уничтожение США и Англии как мировых лидеров, чьё финансовое господство основано на контроле морских транспортных путей. Должен возникнуть не только сухопутный транспортный коридор из Китая в Европу, но и по пути следования этого коридора возникнут мощные очаги экономического развития, завязанные на Китай. Доллар и фунт стерлингов как мировая валюта уступят место юаню, мировой финансовый центр окончательно переместится из Нью-Йорка в Шанхай и Гонконг. США превратятся в региональную державу, а Китай – в глобальную. Центров мира станет несколько, но главный сместится в Азию.

3. Под этот проект в Китае прошла генеральная зачистка «шанхайского клана» - аналога нашего либерального клана, ориентированного на глобалистские структуры. Си Цзиньпин решил проблему власти, проведя изменения в законодательстве, позволяющие ему править пожизненно и контролировать выполнение главного плана Китая.

4. «Шёлковый путь» сопрягается с российским интеграционным проектом ЕАЭС, который становится необходимой составной частью китайского глобального плана, и Россия сделает всё для осуществления своего геополитического проекта в рамках нового глобального движения, начатого китайцами.

5. Именно всвязи с судьбоносностью данных планов Владимир Путин пошёл на выборы и уверенно на них победил. Это сигнал Китаю, что в России ситуация под контролем и обоим государствам можно уверенно приступать к осуществлению задуманного.

6. Сразу после победы Путин начал борьбу за лишение либералов позиций в транспортно-коммуникационной сфере, где либералы устроят саботаж, параллельно продолжая получать сверхприбыли и осуществлять их вывод за рубеж. Допустить продолжения этого «банкета» Путин уже не может.

Но выдёргивать табурет из-под либералов Владимир Путин начал издалека. Он обложил их, что называется, на дальних подступах – началась кампания по зачистке Дагестана в целом, и уже в рамках этого дошли руки конкретно до кланов Дворковича и Медведева. Устранение Дворковича - дело практически решённое, Медведев молчит, он выведен из игры, основные битвы за правительство впереди, но уже видно, что позиции либералов значительно ослабеют. Ослабление либералов – долгосрочный и поэтапный процесс, завершение которого нельзя ждать за одну дагестанскую кампанию. Однако ключевые позиции будут из их рук постепенно отниматься и передаваться в руки силовиков, контролирующих государственный интерес.

Насколько Путин серьёзно относится к теме «Шёлкового пути» и месту ЕАЭС в нём, говорит его послание Федеральному собранию. Посмотрим на один фрагмент. Тема – развитие транспортной инфраструктуры. Вот данные из путинского доклада:

1. На развитие и обустройство автомобильных дорог в России за 6 лет будет потрачено более 11 триллионов рублей. В 2012–2017 годах на эти цели было выделено 6,4 триллиона рублей. Скачок в два раза. Доля автомобильных дорог федерального значения в 2012 году была 38,7%, в 2017 стала 77,2%. Дорожные работы ведутся сейчас практически по всей России.

Состояние местных и региональных дорог теперь должно быть в центре внимания руководства регионов. Задача – обеспечить развитие городов путём роста деловой активности при помощи роста транспортной связности страны. Прошить всю Россию современными транспортными коммуникациями – вот главная задача.

2. Россия будет одним из мировых лидеров по транзиту грузов между Европой и Азией. Уже идёт строительство автомобильной дороги, которая станет частью коридора «Европа – АТР». За 6 лет в полтора раза вырастет пропускная способность БАМа и Транссиба, достигнув объёмов перевозок 180 миллионов тонн. Контейнеры из Владивостока до западных границ России сейчас идут две-три недели, а будут доствляться за 7 дней. Поэтому объём перевозок контейнеров по железным дорогам увеличится.

3. Северный морской путь станет ключом к развитию Дальнего Востока и Арктики, связав эти проекты в единое целое. До 80-ти миллионов тонн к 2025 году возрастёт поток грузоперевозок по Севморпути. Для этого Россия сейчас строит современный атомный ледокольный флот, который будет самым мощным во всём мире.

4. Социальная инфраструктура Дальнего Востока не должна отставать от роста транспортной инфраструктуры. Инвестиции в формирование центов социального и экономического роста в регионе будут привлекаться отовсюду.

5. Предстоит расширить и реконструировать сеть региональных аэропортов. Через 6 лет половина межрегиональных рейсов должна осуществляться напрямую.

Перед нами не просто система мер – перед нами долгосрочная стратегия. Взаимоувязанная на всех уровнях и целенаправленная по смыслу. Если хотите – прообраз национальной идеи. Как вы считаете, такие планы строятся просто из популизма? Для распила бюджета? Те, кто так думает, отстали от жизни и не понимают сути происходящего. Всё, тот период закончен. Лафа кончилась. Кто не понял – пойдёт за Улюкаевым. Время изменилось, привычные стереотипы оценок устарели, и то, что вчера было рано, сегодня самое время. Ибо завтра будет поздно.

Либералы в этот проект уже не только не вписываются – они ему противопоказаны. И потому их время завершено. Постепенно они будут удалены от ключевых позиций. Это неизбежно, как восход солнца. Теперь мы видим, что все процессы взаимосвязаны. Шёлковый путь – ЕАЭС - послание Федеральному собранию – контроль над логистикой – борьба с коррупцией в ключевом регионе - зачистка во власти либералов.

Это лишь начало процесса. Когда с коррупцией борются не ради очередного передела власти, а ради глобальной геополитики, это в корне меняет дело. Реформы власти в Дагестане, устранение Магомедовых, передел собственности в сфере транспортных коммуникаций, ослабление системных либералов в правительстве – всё это есть звенья одной цепи: концентрации власти и собственности в руках Центра для долгосрочного планирования и контроля интеграционных проектов, для направления финансовых потоков на встраивание России в глобальный геополитический процесс перераспределения мировых ресурсов.

На этом пути Россия обретёт усиление и обновление, победу над Западом и обеспечение суверенитета, источники финансов и толчок в модернизации. Оторвать Россию от этого пути не получится уже ни у кого. Кстати, Крымский мост полностью ложится в эту стратегию – никто же не думает, что такие избыточные для Крыма коммуникации Путин будет строит из России в нынешний заросший травой херсонско-николаевский тупик. Нет, это с прицелом на будущее.

http://www.iarex.ru/articles/56943.html