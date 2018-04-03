Суд поддержал запрос акционеров совхоза Грудинина по его доходам

Московский областной арбитражный суд поддержал запрос миноритарных акционеров возглавляемого Павлом Грудининым ЗАО «Совхоз имени Ленина» на материалы налоговой проверки его незадекларированных доходов и зарубежных счетов, передает ТАСС.

Такое решение было принято на предварительном заседании по иску миноритариев, которые потребовали признать недействительным учредительный договор ЗАО «Каширский молл» между «Совхозом имени Ленина» и «Крокус интернешнл», а также сделки, посредством которых в уставной капитал «молла» были внесены два участка земли на территории «совхоза» — первый площадью 140 тысяч кв. м и стоимостью 717,8 млн рублей, а второй площадью 33,3 тысячи кв. м и стоимостью 130,3 млн рублей.

Поскольку Грудинин является бенефициаром компании, миноритарии запросили материалы налоговой службы о проверках его доходов и заграничных счетов. Ранее истцы обращались за ними напрямую в Федеральную налоговую службу (ФНС), но получили отказ.

На сайте ЦИК, регистрировавшего Грудинина кандидатом в президенты РФ, указано, что он владеет 1 993 233 акциями ЗАО «Совхоз имени Ленина».