Судьба человека с Борисом Корчевниковым - Лолита Милявская (03.04.2018)

Добавлено: 03 апр 2018 в 11:14 ,

Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Лолита Милявская последний выпуск 3 апреля. Она публично призналась, что была не очень хорошей дочерью. Даже первый раз вышла замуж назло своей маме. С тех пор она так и говорит, что ее воспитывали все ее мужья, а их у нее было пятеро. От нее не знаешь, чего ожидать. То выйдет на сцену в прозрачном костюме, то пошлет кого-нибудь на небо за звездочкой. Самый известный ее брак был с певцом Александром Цекало. Откровенное портретное интервью о жизни главного героя, об интересных и малоизвестных фактах его биографии, о чувствах и эмоциях, которые переживал человек на главных поворотах своей судьбы.





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