Свердловское заксобрание отменило прямые выборы мэра Екатеринбурга

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области большинством голосов поддержали законопроект, который предусматривает упразднение прямых выборов мэра Екатеринбурга. Против документа проголосовали всего четыре депутата, передает ИА Regnum.

Законопроект об отмене прямых выборов был представлен вице-губернатором Свердловской области Владимиром Тунгусовым, который пояснил, что его инициатива вносит необходимые коррективы в существовавшую до этого «двуглавую модель», при которой глава Екатеринбурга и председатель городской думы не имел хозяйственных полномочий.

В частности, представляющий КПРФ Александр Ладыгин выразил сомнение в приведенных в законопроекте финансовых доводах о том, что отмена прямых выборов позволит сэкономить средства, которые иначе ушли бы на их проведение.