Тайный агент - 2 сезон, 7 выпуск - Железная дорога (02.04.2018)

Добавлено: 03 апр 2018 в 11:14 ,

Таємний агент 2 сезон 7 серия Железная дорога последний выпуск 2 апреля. Журналист проекта Нина Парфенова устроилась проводником на один из поездов украинской железной дороги. Таня Сорокоус, при поддержке команды проекта, провела эксперимент-провокацию, устроив шумную вечеринку в купе, чтобы проверить реакцию сотрудников поезда. В своем расследовании Таня Сорокоус решила узнать обо всех правах пассажира железной дороги. Агент Нина Парфенова увидела изнутри, как работают проводники в рейсе.

















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