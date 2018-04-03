Тайный агент. Пост-Шоу - 7 выпуск - Железная дорога (02.04.2018)

Тайный агент. Пост-Шоу 7 серия Железная дорога последний выпуск 2 апреля. Журналист проекта Елена Пушная устроилась на работу в прачечную, где стирают постельное белье для поездов. Нина Парфенова продолжает наблюдать за работой проводников. Журналист Елена Пушная увидела, как халатно относятся работники поезда к санитарным нормам вагона. Агент Таня Сорокоус, при поддержке профессионального кинолога, провела эксперимент с собакой в поезде. Что будут делать проводники, когда бойцовский пес попадет в вагон без намордника, а затем «атакует» пассажира.













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