Трое арестованных из-за пожара в «Зимней вишне» подали апелляции

Три фигуранта дела о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» подали апелляции на свой арест.

Это управляющая ТЦ Надежда Судденок, а также сотрудники компании «Системный интегратор», которая была разработчиком противопожарной системы в ТЦ, Игорь Полозиненко и Александр Никитин, сообщили РИА Новости в Заводском райсуде Кемерово.

Дата рассмотрения апелляций в областном суде пока не назначена.

Всего по делу проходят пять подозреваемых.

Расследуется дело по статьям о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем смерть нескольких лиц, и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.