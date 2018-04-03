Троллинг на высшем уровне: США заявили про готовность принять новых российских дипломатов

В администрации Соединённых Штатов заявил, что США готовы принять новых российских дипломатов.Дело в том, что отсутствуют ограничения касательно количества дипломатов Российской Федерации, которые работают в Соединённых Штатах. Таким образом, двери для новых российских дипломатов «открыты» в США.Напомним, после того как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов, к правительству Соединенного Королевства в этом вопросе присоединились многие страны мира, в том числе США, Канада и Украина.