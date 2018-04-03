Тулеев сохранит привилегии «народного губернатора»

Согласно принятому в 2011 году региональному закону о присвоении Аману Тулееву почетного звания «Народный губернатор» Кемеровской области, он сохранит ряд льгот после отставки.

Эту информацию подтвердил полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

«Закон принят, он сегодня действует», — приводит слова полпреда РИА Новости.

Согласно закону, бывшему главе региона передается в пожизненное пользование охраняемая резиденция в Мазурово, отмечают «Ведомости». Экс-губернатор также будет получать ежемесячно по 50 тысяч рублей. Кроме того, Тулееву предоставляется помощник, а в здании областной администрации у него сохранится отдельный кабинет с полным доступом ко всем государственным информационным системам.

Тулеев ушел в отставку 1 апреля, после 20 лет руководства регионом. В видеообращении к жителям Кемеровской области он заявил, что принял такое решение после пожара в ТЦ «Зимняя вишня», поскольку «с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора» дальше работать нельзя.