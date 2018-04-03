Тулеев стал депутатом кемеровского облсовета

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев получил мандат Совета народных депутатов Кемеровской области четвёртого созыва, сообщили ТАСС в избирательной комиссии региона.
Решение о передаче вакантного депутатского мандата было принято на заседании избирательной комиссии Кемеровской области во вторник.
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В региональном парламенте бывший губернатор занял место Ван Вай-Чена, сложившего полномочия ещё в 2016 году.
Облсовет должен выдать Тулееву удостоверение депутата и включить в один из комитетов.
Аман Тулеев, руководивший Кемеровской областью с 1997 года, 1 апреля обратился к Президенту России Владимиру Путину с просьбой о досрочном сложении полномочий после крупного пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», в результате которого погибли 64 человека.
Как отметил политик в видеообращении в связи с отставкой, продолжать исполнение обязанностей высшего должностного лица исполнительного органа власти с подобным тяжёлым моральным грузом не представляется для него возможным.
Глава государства поблагодарил главу региона за работу и принял отставку 73-летнего Тулеева, назначив временно исполняющим обязанности главы региона вице-губернатора 57-летнего Сергея Цивилёва.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен и подписывайтесь на наш канал в Telegram
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