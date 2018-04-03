Улетный экипаж - 7 серия (03.04.2018)

Добавлено: 03 апр 2018 в 14:49 ,

Новый сериал-фильм Улетный экипаж 7 серия 3 апреля. Полина разрывается между желаниями двух мужчин – Леши и жениха Антона. Толян подставляет коллектив грузчиков, а Никита теряет куклу, на которой он отрабатывал отцовские навыки. Главному герою — пилоту-женоненавистнику Леше Кулагину — приходится делить кабину самолета с блондинкой Полиной в исполнении Натальи Бардо. Компанию им составят Юлия Топольницкая, Никита Тарасов, Яна Крайнова, Дарья Сагалова и другие известные актеры, а бывшую жену Кулагина — Наташу — сыграет популярная певица Виктория Дайнеко.





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