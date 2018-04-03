Универ - 7 сезон, 64 серия (03.04.2018) ТНТ

Добавлено: 03 апр 2018 в 14:49 ,

Новый сериал-фильм Универ 14 сезон 3 серия 3 апреля. На сайте знакомств Майкл общается с обворожительной 25-ти летней красоткой, и приглашает ее на свидание. При встрече выясняется, что двадцатипятилетней красотка была тридцать лет назад. Тут только два варианта: либо съехать с темы, либо машина времени. Артем Ребров (Влад Соколовский) уходит с поста главы «Универ ТВ». Поэтому на его место ищут нового начальника. Или начальницу. Ведь в России и такие прецеденты были. Строгий и чуть близорукий глаз ректора Зуева (Сергей Пиоро) падает на Нику (Екатерина Шумакова). Бобр решает самостоятельно набрать новые телевизионные кадры. По идее поток алчных до популярности и легкой телеславы студентов должен моментально хлынуть на ее плотину.





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