В ЕР разработали норму о блокировке сайтов с клеветой

Депутаты Госдумы от «Единой России», включая главу комитета по безопасности Василия Пискарева, разработали законопроект об ускоренной блокировке сайтов с запрещенной информацией.
Речь идет об информации, признанной судом порочащей честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или компании, пишут «Известия».
Согласно законопроекту, блокировка произойдет в течение одного рабочего дня после того, как судебный пристав направит решение об ограничении доступа к ресурсу в Роскомнадзор.
Законопроект направлен на рассмотрение Госдумы, сообщает ТАСС.