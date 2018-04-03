В ЕР разработали норму о блокировке сайтов с клеветой

Депутаты Госдумы от «Единой России», включая главу комитета по безопасности Василия Пискарева, разработали законопроект об ускоренной блокировке сайтов с запрещенной информацией.

Речь идет об информации, признанной судом порочащей честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или компании, пишут «Известия».

Согласно законопроекту, блокировка произойдет в течение одного рабочего дня после того, как судебный пристав направит решение об ограничении доступа к ресурсу в Роскомнадзор.

Законопроект направлен на рассмотрение Госдумы, сообщает ТАСС.