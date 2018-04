В главном офисе YouTube произошла стрельба

Сотрудники главного офиса YouTube сообщают о выстрелах в здании.

Об этом в своем микроблоге Twitter сообщает, в частности, один из сотрудников Вадим Лавросук, который пишет, что вместе с другими людьми забаррикадировался в одном из кабинетов.

Также очевидцы в социальных сетях сообщают о стрельбе и об испуганных людях, выбегающих из здания.

Подробности происходящего в настоящее время уточняются.

Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers.

— Vadim Lavrusik (@Lavrusik) 3 апреля 2018 г.