В Кемерово из-за пожара отменили салют в День Победы

На сайте госзакупок размещено уведомление об отмене праздничного салюта в честь Дня Победы в Кемерово. Эту информацию подтвердили «Дождю» в Центре творческих технологий управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово.

Из-за гибели при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» 64 человек был отменен салют, на который ранее планировалось потратить 600 тысяч рублей. В администрации Кемерово пока не знают, будут ли еще каким-то образом изменен график майских праздничных мероприятий из-за пожара в «Зимней вишне».

25 марта в результате возгорания в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, большинство погибших — дети. По факту пожара было возбуждено уголовное дело и объявлен общенациональный траур. В настоящее время арестованы семь человек. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку.