В Кремле не знают о саммите в «нормандском формате» без участия РФ

Помощник президента Юрий Ушаков прокомментировал слухи об организации саммита в «нормадском формате» без участия РФ и сказал, что в Кремле об этом не знают.

Ушаков рассказал, что ничего об этом не слышал, только видел сообщения.

Информация о том, что якобы идет подготовка саммита без участия России появилась в газете «Коммерсант», которая ссылалась на источники в Киеве. По данным издания, саммит по размещению в Донбассе миротворцев ООН запланировано провести в немецком Ахене, в нем будут участвовать Германия, Франция и Украина. Россию из числа участников исключили.

После начала военной операции Украины против самопровозглашенных ЛНР и ДНР зимой 2014 года, проблему урегулирования кризиса в стране обсуждают на переговорах разных форматов, одним из которых является «нормандский». Такой формат подразумевает участие России, Франции,Германии и Украины.

На последних переговорах лидерами стран «нормандского формата» было решено подтвердить осуществление минских договоренностей по всем критериям. Также страны считают необходимым найти возможные пути ускорения осуществления договоренностей в будущем.

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько заявил, что если информация о планах организации саммита без участия России правдива, то это приведет к закрытию нормандского и минского форматов. По его словам, проведения таких переговоров без РФ невозможно, так как Россия входит в состав постоянных членов СБ ООН.

Безпалько сравнил переговоры трех стран без российской стороны с посиделками в пивной, куда можно «пригласить кого угодно и обсуждать что угодно».

Эксперт подчеркнул, что такие решения не будут никем учитываться.