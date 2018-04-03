В Москве пройдет эксклюзивная презентация альбома Temnikova 3: Не модные

Новый альбом за неделю до его выхода, новое звучание, новое шоу, новый уровень одного из самых востребованных артистов нашей страны и ее мощнейшей команды. Команды, которая словно динамо-машина, кажется, не только не выдыхается, а прибавляет мощности от безумного количества генерируемых событий и достижений.



Презентация альбома и нового шоу через три дня после последнего концерта тура на сорок пять городов - кому еще такое под силу?



Меж тем приобщиться к историческому событию смогут немногие - для ивента выбрана площадка немногим больше двух тысяч человек, что по меркам Темниковой - практически квартирник.



Стань частью уникального ивента:

Услышь первым все треки с нового альбома за девять дней до официального релиза.Посмотри своими глазами визуально-световую концепцию нового шоу тура TEMNIKOVA 2019/2020. Большинство технологий нового тура не имеющих мировых аналогов, которые другие зрители увидят только через год – будут представлены здесь и сейчас.Запрыгни в новый драйв. Еще более смелые песни, неповторимый тембр и безупречная стилистика композиций. Вулкан бурлящих эмоций упакованный в элегантную, но мощную электронику, новое визуально-световое воплощение узнаваемого стиля и свежайшие хореографические ходы команды Елены — хореографа шоу Танцы на ТНТ Екатерины Решетникова и победителя второго сезона шоу Максима Нестеровича.

Также поклонников ждет еще более тесное знакомство и полное погружение во вселенную TEMNIKOVA 3.

Дата: 18 апреля 2018 20:00Место: ГЛАВCLUB GREEN CONCERT

Адрес: г. Москва, Орджоникидзе., дом 11

Заказ билетов: +7 (495) 228-20-80