В оккупированной Горловке партизаны избили боевиков: появились детали

На оккупированной части Донбасса вблизи Гольмовского в оккупированной Горловке активизировалось партизанское движение

Так, в штабе АТО отмечают, что 1 апреля в зоне ответственности одного из подразделений 3-й омсбр, группа неизвестных совершила нападение на двух боевиков: «Боевикам нанесены телесные повреждения различной степени тяжести. Партизаны завладели табельным оружием оккупантов и скрылись в неизвестном направлении. Несмотря на объявленный оккупантами план перехвата, по горячим следам нападавших задержать не удалось. Их поиски продолжаются до сих пор».

После инцидента в местах дислокации боевиков усилены меры охраны и обороны. В штабе добавили: «Среди местного населения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей продолжает нарастать недовольство присутствием российско-оккупационных войск. Об этом свидетельствуют многочисленные случаи проявления агрессивных действий к оккупантов. Факты указывают на то, что на неподконтрольных правительству Украины территориях набирает обороты партизанское движение, цель которого — как можно больше усложнить жизнь оккупанту».