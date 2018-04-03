В соцсетях появилась первая серия нового «Простоквашино»

Киностудия «Союзмультфильм» опубликовала первую серию продолжения советского мультсериала «Простоквашино» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«Эксклюзивная премьера "Возвращения в Простоквашино" пройдет на ресурсах Mail.Ru Group: в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", а также на Кино Mail.Ru. Киностудия "Союзмультфильм" представит новые серии, посвященные приключениям Дяди Федора, пса Шарика и кота Матроскина», — цитирует RNS сообщение «Союзмультфильма».

Председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева сообщила, что до конца года будет выпущено 8-10 серий. Первая 6-минутная серия посвящена памяти Олега Табакова.

Затем мультсериал будет продан одному из эфирных телеканалов. «Я пока не могу назвать каналы, именно потому, что мы ведем переговоры с несколькими. Мы говорим о продаже пакета "Союзмультфильма", не только "Простоквашино"», — отметила Слащева.

По ее словам, киностудия хотела бы показывать пакет из семи сериалов на одном телеканале в формате «слота "Союзмультфильма"» на постоянной основе.