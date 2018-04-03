В США вынесен первый приговор по итогам поисков «российского следа»

К 30 дням тюремного заключения и штрафам на сумму 20 тысяч долларов приговорен в США Алекс ван дер Цван — бывший сотрудник нью-йоркской юридической компании Skadden, Arps, Slate Meagher & Flom. Он стал первым, кого осудили по итогам расследования, проведенного спецпрокурором США Робертом Мюллером по подозрению в связях команды президента Дональда Трампа с Россией.

Обвинения 33-летнему Алексу ван дер Цвану были предъявлены 16 февраля в федеральном суде в Вашингтоне, напоминает Associated Press. Юрист признал вину в даче ложных показаний ФБР и заключил сделку со следствием.

Выборы президента США в деле ван дер Цвана напрямую не упоминались. Из компании Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom он был уволен в прошлом году. Она сотрудничала с экс-главой избирательного штаба Трампа Полом Манафортом в тот период, когда он занимался политическим консультированием на Украине.

В материалах дела говорится, что ван дер Цван сознательно дал следователям ФБР ложные показания, когда отвечал на вопрос об отчете, подготовленном его фирмой в 2012 году по запросу министерства юстиции Украины и посвященном украинскому политику Юлии Тимошенко.

Американские СМИ называют ван дер Цвана зятем российского бизнесмена Германа Хана, который является совладельцем активов «Альфа-групп» и занимает 11-ю строчку в списке журнала Forbes за 2017 год.