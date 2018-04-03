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В Таганроге на территории детского сада образовался огромный провал земли


Добавлено: 03 апр 2018 в 07:27, Категория: Общество
В Таганроге на территории детского сада образовался огромный провал земли

Таганрог, последние новости сегодня – 3 апреля. В Таганроге вновь зафиксирован обвал грунта. Однако на этот раз огромная яма появилась на территории детского сада. Детское дошкольное учреждение находится на улице Чехова.

По информации администрации города, ранее на месте провала находилась сливная яма. В настоящий момент место ЧП засыпают.

По словам начальника управления образования Таганрога Ольги Морозовой, данные о том, что на территории детского сада провалился коллектор, не соответствуют действительности. Подобные слухи в последние дни муссировались в социальных сетях.


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Добавлено: 03 апр 2018 в 07:27, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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