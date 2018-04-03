Valmont представляет новинки для идеального взгляда

Всеми известный швейцарский косметический бренд Valmont этой весной выпустил новинки, которые придадут вашему взгляду мгновенное сияние и свежий вид. Рассказываем, почему средства необходимо иметь в косметичке.

Увлажняющий гель с витамином С для кожи вокруг глаз

Устранить признаки усталости и следы времени? Легко! Увлажняющий гель с витамином С мгновенно и надолго оживляет область вокруг глаз, утоляя жажду вашей кожи. Пробуждающий эффект ледяного кубика для отдохнувшего взгляда и увлажнения на весь день.

Тройная ДНК и уплотняющие сахара в составе геля оказывают мгновенный и пролонгированный увлажняющий эффект. Наполненная влагой, кожа разглаживается и выглядит моложе.

Цена за 15мл: 7 840 руб.

Патчи Антистресс для области вокруг глаз



Патчи Антистресс можно использовать где угодно: быстро, легко и суперэффективно! Ответственный союзник в борьбе с отеками, усталостью и тусклостью кожи – спасибо мощным и работающим активным ингредиентам.

Основа патчей – биоматрикс водорослей, разглаживающий морщины. Пропитывающая основу сыворотка – микс активных ингредиентов, сокращающий выраженность темных кругов и мешков под глазами.

Цена за пару: 4 005 руб.