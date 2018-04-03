Васильева ответила главе РАН на призыв отменить ЕГЭ

Министр образования и культуры РФ Ольга Васильева прокомментировала предложение президента Российской академии наук Александра Сергеева отказаться от проверки уровня знаний учащихся путем проведения Единого государственного экзамена.

По словам главы Минобрнауки, система ЕГЭ «совершенствовалась последние годы, выводя, в частности, из заданий тестовую часть», и теперь она «укрепляет развитие единого образовательного пространства и дает возможность россиянам поступать в вузы на равных условиях вне зависимости от места проживания, обеспечивая прозрачную и объективную систему итоговой аттестации учащихся», передает РБК.

Васильева заверила, что возглавляемое ею министерство и впредь будет контролировать процесс проведения ЕГЭ, обеспечивая его комфортность и объективность, а также усиливать работу по совершенствованию самого механизма тестирования.

Схожую позицию высказал пресс-секретарь Минобрнауки Андрей Емельянов. Он напомнил об итогах опроса ВЦИОМ, согласно которым более 60% опрошенных россиян сочли процедуру ЕГЭ препятствующей нарушениям. Представитель министерства подчеркнул, что любые заявления, подобные тому, которое сделал президент РАН, вредят проходящей сейчас активной фазе сдачи экзаменов.

Сергеев раскритиковал ЕГЭ на Московском экономическом форуме, отметив, что современная система образования нуждается в реформировании. В частности, глава Российской академии наук призвал вернуть «нормальную аспирантуру». По его мнению, карьера ученого, которая раньше была привлекательной в нашей стране, теперь перестала быть таковой.