ВАЖНО: СБУ задержала крымского депутата

Сотрудники СБУ задержали депутата городского совета крымской Евпатории.

Как сообщила пресс-служба СБУ, он был задержан в пункте пропуска «Чаплынка» на границе с Крымом при попытке въехать на Украину.

«Оперативники спецслужбы установили, что бывший депутат городского совета Евпатории в марте 2014 участвовал в противоправной деятельности так называемой „самообороны Крыма“. Во время незаконной аннексии Крымского полуострова он принимал активное участие в захвате административных зданий органов государственной власти и местного самоуправления Украины», — заявили в СБУ.

Против депутата открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 110 УК Украины («Умышленные действия с целью изменения границ территории или государственной границы Украины, содеянные лицом, которое является представителем власти»).