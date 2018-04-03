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Вечер в хату, честные украинские консулы! (ДОКУМЕНТЫ)


Добавлено: 03 апр 2018 в 05:49, Категория: Новости на сегодня
Вечер в хату, честные украинские консулы! (ДОКУМЕНТЫ)

Всем известно, какие сердобольные и внимательные украинские дипломаты. И «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» помогли массово сбежать из Крыма, чтобы добрые и вежливые «ФСБшники» не стали задавать вопросы об экстремизме, о подготовке юношей-ваххабитов, о лечении боевиков-исламистов, о финансировании Украиной террористических ячеек в Ингушетии да и много ещё где.

Милосердие украинских дипломатов не знает границ.

А тут ещё украинский консул решил щедро помочь участнику террористической группировки в российской колонии. И что удивительно, этот осуждённый тоже из «Хизб ут-Тахрир»*.

Дипломат Виктор Плетников, видимо, просто сердцем болеет за ваххабитов, радикальных исламистов и прочую экстремистскую погань. Они же побратимы. Они все вместе «москалей на ножи» хотят.

Консул Украины в России Виктор Плетников проделал длинный путь в Марий Эл, чтобы проведать заключенного, осуждённого в России по статье «Организация деятельности террористической организации». Но и проверить, дошёл ли «грев» с воли.

Дипломат проверил, дошёл ли «грев» до отбывающего под Йошкар-Олой в исправительной колонии ИК-5 севастопольца Юрия Примова, состоящего в запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир».

Украинское посольство регулярно «подогревает» террориста-«хизбовца» — видимо, сердобольная украинская душа не выдерживает, что томится преступник в российских застенках.

Дмитрий Дзыговбродский, для «Русской Весны»

* запрещенная в РФ террористическая организация.


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Добавлено: 03 апр 2018 в 05:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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