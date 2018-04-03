Вечерний прайм - Мустафа Найем и Владимир Фесенко (02.04.2018)

Добавлено: 03 апр 2018 в 16:22 ,

Программа Вечерний прайм. Мустафа Найем и Владимир Фесенко последний выпуск 2 апреля. Верховная Рада попытается отменить е-декларирования для антикоррупционеров. Впервые вместе с чиновниками этот раз отчитывались и общественные активисты, которые борются с коррупцией. Но должны ли они дальнейшем показывать свои доходы и расходы, во вторник будет решать Верховная Рада. Свадьба Принца Гарри и Меган Маркл может обойтись в 45 миллионов долларов. И цифра – вдвое больше, чем празднование принца Уильяма и Кейт Миддлтон.









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