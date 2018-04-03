Вечерний Ургант - Лолита Милявская (02.04.2018)

Добавлено: 03 апр 2018 в 10:00 ,

Вечерний Ургант. Лолита Милявская последний выпуск 2 апреля. В гостях безбашенная и без комплексов – неподражаемая певица, которая расскажет о своем болгарском месте силы и представит новый альбом. С музыкальным номером впервые в нашей программе выступит певица Ханна. Теплоход “Максим Горький”, который также называют “яхтой Сталина”, превратят в плавучий музей. Создавали его еще в середине 30-х, специально для главы советского государства. Строили по индивидуальному проекту: на борту есть личные апартаменты и зал для секретных заседаний. Теплоход способен был развивать рекордную скорость, но еще там была особая система безопасности.





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