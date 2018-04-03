В Киеве напали на банк, прогремел взрыв (ФОТО, ВИДЕО)

Во вторник, 3 апреля, неизвестный устроил взрыв в отделении финучреждения Райффайзен Банк Аваль на Троещине в Киеве.

Об этом сообщают украинские СМИ.

Отмечается, что нападение со взрывчаткой произошло около 17:20 на банковское отделение, расположенное на улице Николая Закревского, 51/2. Согласно предварительным данным, мужчина забежал в отделение и бросил пакет, который сдетонировал.

Пока не известно, смог ли нападавший получить какую-то выручку. Данных о пострадавших тоже пока не поступало. Сам злоумышленник сбежал с места событий до прибытия правоохранителей. Проводятся неотложные следственные и розыскные мероприятия.