Владельцев ТЦ могут обязать размещать кинозалы на первых этажах

Госдума еще до летних каникул собирается принять закон, который обяжет владельцев торгово-развлекательных центров размещать кинотеатры и детские комплексы на нижних этажах зданий.

«Я думаю, к концу года вся работа с точки зрения нормативно-правового регулирования будет завершена, и в этом году [торговые центры] уже приступят к соответствующей реорганизации», — заявил в эфире «России 1» замглавы думского комитета по безопасности Анатолий Выборный (цитата ТАСС).

По словам Выборного, Госдума также планирует усилить уголовную ответственность за оказание услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности.

Ранее ряд депутатов от «Единой России», включая телеведущего Евгения Ревенко, обратились в Минстрой с предложением запретить размещение детских игровых зон и кинотеатров выше второго этажа ТЦ.

25 марта в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар. Возгорание началось на четвертом этаже здания, где были кинотеатры и детская игровая зона. Жертвами пожара стали 64 человека, из них 41 несовершеннолетний.