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» » Владелец ФК "Олимпиакос" оштрафовал команду и досрочно отправил ряд игроков в отпуск

Владелец ФК "Олимпиакос" оштрафовал команду и досрочно отправил ряд игроков в отпуск


Добавлено: 03 апр 2018 в 00:56, Категория: Спорт
Владелец ФК "Олимпиакос" оштрафовал команду и досрочно отправил ряд игроков в отпуск

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Владелец греческого футбольного клуба "Олимпиакос" Эвангелос Маринакис оштрафовал команду на 400 тысяч евро и отправил часть игроков в отпуск, не дожидаясь конца сезона, сообщает агентство Франс Пресс.

Недовольный результатами "Олимпиакоса" Маринакис отметил, что мало кто из первой команды доиграет сезон, а отправленных досрочно в отпуск заменят игроки "молодежки".

Также Маринакис обвинил футболистов в том, что они "больше думают о своих хороших домах и машинах, чем заботятся о команде".

Действующий чемпион страны "Олимпиакос" после 26 матчей набрал 54 очка и занимает третье место в турнирной таблице.


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Добавлено: 03 апр 2018 в 00:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rsport.ru

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