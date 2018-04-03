Владелец ФК "Олимпиакос" оштрафовал команду и досрочно отправил ряд игроков в отпуск

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Владелец греческого футбольного клуба "Олимпиакос" Эвангелос Маринакис оштрафовал команду на 400 тысяч евро и отправил часть игроков в отпуск, не дожидаясь конца сезона, сообщает агентство Франс Пресс.

Недовольный результатами "Олимпиакоса" Маринакис отметил, что мало кто из первой команды доиграет сезон, а отправленных досрочно в отпуск заменят игроки "молодежки".

Также Маринакис обвинил футболистов в том, что они "больше думают о своих хороших домах и машинах, чем заботятся о команде".

Действующий чемпион страны "Олимпиакос" после 26 матчей набрал 54 очка и занимает третье место в турнирной таблице.