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В МИД Украины рассказали о способах противодействия «Северному потоку—2»


Добавлено: 03 апр 2018 в 17:17, Категория: Новости на сегодня
В МИД Украины рассказали о способах противодействия «Северному потоку—2»

Усиление санкций США, а также включение в третий энергетический пакет Евросоюза требования соответствия «третьих стран» правилам газового рынка ЕС могут стать действенными мерами противодействия попыткам российской стороны реализовать проект трубопровода «Северный поток—2».

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

«Украина последовательно придерживается позиции, которую разделяет большое количество наших западных партнеров о том, что „Северный поток—2” является политически мотивированным проектом, который имеет целью усиление геополитического влияния России на страны Европы через их энергетическую зависимость», — говорится в сообщении МИД.

В частности, в украинском внешнеполитическом ведомстве отметили, что предпринимают широкий спектр мер на двустороннем и многостороннем уровнях с целью доведения своей позиции относительно газопровода.

«К сожалению, правительство ФРГ как в предыдущем, так и в новом составе продолжает придерживаться позиции относительно исключительно экономической составляющей в целесообразности реализации этого проекта, даже несмотря на такие сигналы со стороны РФ, как откровенный шантаж после решения Стокгольмского арбитражного суда в пользу Украины», — отметили в министерстве.

«Действенными мерами противодействия попыткам российской стороны реализовать проект „Северный поток—2” должны стать усиление санкций США, а также включение в третий энергетический пакет ЕС требований соответствия „третьих стран” правилам газового рынка ЕС», — указали в МИД.

В украинском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что комитет Европарламента по вопросам энергетики согласовал соответствующие поправки к Директиве ЕС по рынку газа, «которые могут быть рассмотрены на ближайшей сессии Европарламента 16–20 апреля 2018 года».

Напомним, на прошлой неделе федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии выдало разрешение по строительству и эксплуатации трубопровода «Северный поток—2» в исключительной экономической зоне ФРГ в Балтийском море.


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Добавлено: 03 апр 2018 в 17:17, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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