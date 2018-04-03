Во Франции на аукционе будет продана картина Ван Гога

Аукционный дом Artcurial объявил о будущей продаже картины Винсента Ван Гога «Женщины, чинящие сети в дюнах». Торги пройдут в Париже 4 июня. Предварительная оценка картины составила пять миллионов евро, но эксперты говорят, что трудно предсказать, на сколько вырастет цена в конечном итоге.

Картина была написана художником в 1882 году, когда Винсент Ван Гог жил в Гааге и брал уроки живописи акварелью и маслом у пейзажиста Антона Мауве, мужа своей двоюродной сестры. Однако уже в середине года по не вполне ясным причинам отношения между ними испортились. Летом Винсент Ван Гог пробует писать картины на пленэре, борясь с сильным ветром морского побережья. Картина «Женщины, чинящие сети в дюнах» была создана в августе. Как и написанный в тот же период «Вид на море у Схевенингена», картина изображает побережье Северного моря у гаагского пригорода Схевенинген. Она написана маслом на бумаге. Картина принадлежит частному коллекционеру, но она была доступна зрителям в музеях Монреаля, Гааги, а с 2009 года ее можно было увидеть в экспозиции Музея Ван Гога в Амстердаме.

Представитель аукционного дома Бруно Жобер (Bruno Jaubert) говорит, что картина «Женщины, чинящие сети в дюнах» представляет собой важную веху в художественном развитии Ван Гога. В ней уже появляются такие мотивы, как вороны, поле, небо, показанное в динамичном течении. Картина, по мнению Жобера, указывает на влияние, которое оказали на Винсента Ван Гога не только Антон Мауве и гаагская школа, но и пейзажисты барбизонской школы, предвестники импрессионизма – Шарль-Франсуа Добиньи и Жан-Франсуа Милле.

На данный момент рекорд итоговой цены на аукционе среди картин Ван Гога принадлежит «Портрету доктора Гаше», проданному в 1990 году за 82,5 миллиона долларов. «Портрет художника без бороды» был продан в 1998 году за 71,5 млн. долларов, «Аллея в Аликампе» – в 2015 году за 66,3 млн, «Пшеничное поле с кипарисами» – в 1993 году за 57 млн, «Ваза с подсолнухами» – в 1987 за 24,75 млн. фунтов стерлингов. В 1989 году за «Портрет Жозефа Рулена» было отдано 58 миллионов и в придачу несколько картин Моне, Ренуара, Кандинского и Пикассо.

Также на аукционе будут представлены пять небольших работ Поля Гогена. Одна из них – портрет Клода Антуана Шарля Фавра, друга детства художника – оценивается предварительно в 180 – 250 тысяч евро.