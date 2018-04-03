Война дагестанских кланов за махачкалинский порт

Махачкалинский порт оказался в центре внимания общественности после арестов Сулеймана Керимова и Зиявудина Магомедова.

Начальство единственного незамерзающего порта России на Каспии, за контроль над которым «керимовцы» и «магомедовцы» чуть не развязали вооруженные столкновения, вынудив Рамазана Абдулатипова просить высокопоставленных федеральных силовиков помочь «урезонить» олигархов, бодро отрапортовало о невиданных успехах собственной работы: рост объемов перевалки грузов за первый квартал текущего года составил 255% по сравнению с аналогичным периодом прошлого.

«Всего за три месяца 2018 года коллектив порта перевалил около 670 тысяч тонн различных грузов» (РИА «Дагестан»).

«Нефтянку» Махачкалы активно перетягивает на себя Баку, однако, по утверждениям руководителей порта, объемы перевалки нефти в Дагестане выросли на 218%.

Мурад Хидиров, нынешний генеральный директор порта, являлся заместителем своего предшественника Ахмеда Гаджиева. Последний, вместе с родным братом Магомедом Гаджиевым (депутат Госдумы от «Единой России»), является близким соратником Сулеймана Керимова. Главную стратегическую задачу на посту руководителя Хидиров обозначил как «укрепление позиций российского флота на Каспии» через «создание многопрофильного транспортно-логического хаба». Речь идёт о т.н. «Каспийском транспортно-логистическом комплексе», одним из главных объектов которого и станет подконтрольный ему порт.

Этот масштабный проект федерального уровня задуман как основная платформа всё возрастающего товарооборота между Россией и Ирана (прежде всего, зерна), а также как альтернатива транзитным путям через Суэцкий канал, а также Черное и Средиземное моря. Ожидается и открытие иранских производств на территории СКФО, что с геополитической точки зрения значит укрепление позиций Тегерана в противовес усилившейся в последнее время в регионе Анкаре.