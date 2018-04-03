Возле Верховной Рады проходит марш «против олигархов»

В центре Киева сегодня проходит акция «Марш силы нации «За Украину без олигархов».

Данная акция организована представителями националистических политических сил ВО «Свобода», «Правый сектор» и «Национальный корпус». Около 5 тысяч участников националистических движений собрались на улице Грушевского возле стадиона «Динамо» и пошли маршем к Кабинету министров, Верховной раде и Администрации президента. На данный момент улица Грушевского полностью перекрыта от Европейской площади до Кабинета министров.

По словам организаторов акции, цель марша — презентация пакета антиолигархических реформ.

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