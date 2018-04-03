Возмущенные беспределом на выборах в КЧР наблюдатели готовы объявить голодовку

В КЧР состоится массовая политическая голодовка, участниками которой станут возмущенные нарушениями на выборах наблюдатели. О готовящейся голодовке объявили активисты «Коммунистов России». Они объяснили свое решение тем, что хотят добиться разбирательства итогов выборов в Карачаево-Черкесии. Ранее лидер КПКР Максим Сурайкин уже обратился в ЦИК, прокуратуру и Следственный комитет и потребовал разобраться во всех зафиксированных нарушениях в пяти районах республики.Таких нарушений было немало, они зафиксированы на видео и отражены в итоговых протоколах. Это и массовые вбросы, и повторное голосование, и фальсификации. В Адыге-Хабльском районе девушка-наблюдатель была выдворена за пределы избирательного участка представителем руководства района. Заявляют наблюдатели на выборах и о том, что протоколы, которые они получили после подсчета голосов, были переписаны, и это нарушение носит массовый характер. В итоге в ГАС-выборы были внесены иные цифры, чем те, чтобы были в действительности.- Начиная с 18 марта мы подали жалобы во все органы правопорядка, а также в ЦИК, - рассказывает Дмитрий Перевязкин, секретарь ЦК партии «Коммунисты России», - Но ни одна жалоба так и не была рассмотрена.По словам Перевязкина, за все нарушения виновные обязаны понести ответственность, и правоохранительные органы должны разобраться в беспределе в республике, пишет ФедералПРЕСС.- Активисты и возмущены именно этим, а не общим результатом выборов! – поясняет Перевязкин. По его словам, «Коммунисты России» признают победу основного кандидата, но полагают, что у их лидера Максима Сурайкина были украдены голоса.Лидер Коммунистов России в СКФО Эдуард Маршанкулов также отмечает, что его партия признает уверенную победу Владимира Путина на выборах, но в ситуации с массовыми фальсификациями на участках в Карачаево-Черкесии необходимо разобраться. Указывает он и на иную проблему – полиция и власти республики пытаются запугать активистов уголовными делами. Депутатам грозят лишением статусов и их законных мандатов. Так, возбуждено административное производство на депутата от КПКР Алину Чикатуеву за якобы имевший место отказ с ее стороны подписать составленный на нее протокол.- Это настоящая провокация и подделка, - утверждает Маршанкулов. -Депутат вообще в этот день не присутствовала в этом месте и не встречалась с полицией тем более.Как признался Маршанкулов, сам он считает голодовку крайней мерой и не намерен принимать в ней участие, однако сдержать людей, ставших свидетелями массовых нарушений на выборах и не дождавшихся адекватной реакции полиции, очень сложно.- Мы можем их только уговаривать, что мы и делаем, - пояснил Маршанкулов. Ему удалось уговорить активистов перенести голодовку почти на месяц, когда уже завершится срок рассмотрения всех жалоб.Стартует массовая голодовка 23 апреля. Ее участниками станут жители КЧР, Краснодарского края, Ставрополья. Поданы заявления более чем от 300 человек, но количество участников акции по просьбе Маршанкулова удалось сократить в три раза. Когда закончится голодовка, пока неизвестно. Люди намерены голодать до тех пор, пока их требования не услышат.