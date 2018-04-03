ВС РФ защитил вкладчика разорившегося банка от АСВ

Верховный суд РФ принял решение по кассационной жалобе Рашита Сайфутдинова — вкладчика лишившегося лицензии банка «Унифин». Вкладчик обратился в высшую судебную инстанцию страны, чтобы разрешить свой спор с Агентством по страхованию вкладов (АСВ), возникший из-за того, что Сайфутдинов успел забрать средства со своего счета.

В результате ВС РФ отменил решения предыдущих инстанций, принятые в пользу АСВ и предполагавшие возврат средств вкладчика обратно в банк. «Вопреки выводам судов, наличие в банке картотеки не может образовывать презумпцию при оспаривании сделок по выдаче наличных денежных средств добросовестным вкладчикам банка. Такое обстоятельство принимается судом во внимание наряду с иными при исследовании вопроса о типичности сделки для конкретной кредитной организации», — цитирует «Интерфакс» постановление Верховного суда.

АСВ трактует выдачу вкладчикам средств накануне отзыва лицензии у банков как «предпочтительное удовлетворение требований перед другими кредиторами» и требует возврата денег через суд. Лицензия «Унифина» была отозвана 15 февраля 2016 года, а 11 февраля Сайфутдинов снял со своих счетов в этом банке 40 тысяч долларов, 25 тысяч евро и 2,55 млн рублей.

Верховный суд в своем постановлении подчеркнул, что «предпочтительным удовлетворением требований перед другими кредиторами» являются только расчетные и другие платежи банка, а не вообще любые операции.

«Иное означало бы применение к подобным обособленным спорам пониженного стандарта доказывания к конкурсному управляющему, что не соответствует статусу обычных граждан-вкладчиков, являющихся, как правило, слабой стороной правоотношений», — резюмировал ВС РФ.