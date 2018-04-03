ВС Украины отказал Саакашвили в «защитном» статусе

Верховный суд Украины отказался предоставить бывшему губернатору Одесской области, экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили статус лица, нуждающегося в дополнительной защите, передает РИА Новости. До этого аналогичным отказом ответила политику украинская миграционная служба, после чего он и подал апелляцию в ВС.

Представители Саакашвили отметили, что его кассационная жалоба в Верховном суде рассматривалась «без вызова адвокатов, нарушая право на защиту». В связи с этим политик намерен обратиться в Европейский суд по правам человека с жалобой на нарушения его прав.

Кроме того, Саакашвили анонсировал возвращение в Грузию, где намеревается «вместе со своей командой улучшить социальное положение», передает ТАСС. Экс-глава государства запланировал свой приезд на послевыборный период (выборы президента Грузии состоятся нынешней осенью) и рассчитывает, что власть, в смене которой он уверен, поддержит его начинания.

Между тем Саакашвили является фигурантом нескольких возбужденных в Грузии уголовных дел, в том числе о коррупции и злоупотреблении должностным положением, в связи с чем генпрокуратура страны получила ордер на его арест и объявила в розыск.