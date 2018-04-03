Вятрович: Если Майдан был Революцией достоинства, то Бубенчика надо освободить

Подозреваемый в убийстве правоохранителей во время Евромайдана Иван Бубенчик должен быть отпущен на свободу. Об этом на своей странице в Facebook написал директор Института нацпамяти Владимир Вятрович.

«20 февраля 2014 утром Иван Бубенчик стрелял по беркутовцам и убил нескольких из них. Это было после того, как они убили несколько десятков майдановцев и перед тем, как они готовились убить еще сотни. Сейчас его арестовали. Бубенчик был одним из тех, кто изменил историю Майдана. Результат суда над ним может изменить судьбу нашей страны. Если Иван станет единственным, кого посадят за убийства зимой 2013-2014 — мы можем вернуться в прошлое до Майдана», — заявил Вятрович.

Он призвал освободить Бубенчика.

«Приговор должен показать, что важнее для нас право или закон. В конце концов – были ли события четырехлетней давности революцией, тем более Достоинства. Если да — Иван должен быть свободным», — добавил директор Института нацпамяти.

Ранее сообщалось, что два нардепа были готовы взять Бубенчика на поруки.

Фото: Украинские Новости