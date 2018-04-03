За президента РФ на Украине проголосовали 375 человек из 72 тысяч

На состоявшихся 18 марта выборах президента РФ смогли проголосовать только 375 зарегистрированных на Украине избирателей (из 72 тысяч находящихся там российских граждан, то есть в 192 раза меньше). Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Андрей Нестеренко на круглом столе по итогам выборов в Совете Федерации, передает РБК.

Другой участник заседания — член Центризбиркома РФ Александр Клюкин — отметил, что миссия ОБСЕ никак не отреагировала на препятствование украинских властей голосованию.

«Когда мы обратились к миссии ОБСЕ и сказали — как же так, это же прямое нарушение всех мыслимых законов, в ответ они промямлили что-то. Они не осудили, они не сказали, что им не нравится», — сообщил представитель ЦИК РФ.

Напомним, в день президентских выборов украинская полиция заблокировала входы на избирательные участки, расположенные в посольстве РФ в Киеве и генеральных консульствах России в Одессе, Львове и Харькове. Внутрь пропускали только дипломатов.

Россия расценила эти действия как грубое нарушение норм международного права. На главу МВД Украины Арсена Авакова заведено соответствующее уголовное дело.