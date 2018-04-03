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» » Загадки человечества - 134 выпуск - Современные вампиры (02.04.2018)

Загадки человечества - 134 выпуск - Современные вампиры (02.04.2018)


Добавлено: 03 апр 2018 в 10:24,
Загадки человечества 134 серия Современные вампиры последний выпуск 2 апреля. В России появились представители секты баллардистов, они обожествляют румынского алхимика Сен-Жермена – по их мнению, он знал секрет бессмертия! Полиция Таиланда обнаружила питомник по разведению тигров на территории буддийского монастыря, монахи продавали животных на черном рынке в Китае! Американка Джулия Кэплс каждый месяц выпивает поллитра человеческой крови, она считает, что кровь помогает ей сохранить молодость.


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Добавлено: 03 апр 2018 в 10:24, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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