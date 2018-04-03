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Замглавы МИД РФ объяснил отравление Скрипалей нуждами НАТО


Добавлено: 03 апр 2018 в 16:49, Категория: Новости на сегодня
Замглавы МИД РФ объяснил отравление Скрипалей нуждами НАТО

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко назвал отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери «провокацией», целью которой было обострение отношений России с Западом, «подбросив дополнительный горючий материал в кампанию русофобии».

По мнению дипломата, организаторы отравления могут быть непосредственно связаны с НАТО, которому в ближайшее время придется обосновывать свои «колоссальные траты», а отравление Скрипаля как раз может служить оправданием непомерного бюджета, передает РБК.

Это заявление Грушко сделал в ходе состоявшейся сегодня, 3 апреля, экспертной дискуссии «Будущее дипломатии и политической коммуникации» в международном дискуссионном клубе «Валдай».

Замглавы российского внешнеполитического ведомства напомнил, что в НАТО действуют нормы, ограничивающие военные расходы стран альянса до 2% от их бюджета. По факту большинство членов блока тратят меньше, но США требуют, чтобы их союзники нарастили свои расходы.

«На сегодняшний день сумма военных бюджетов европейских стран альянса составляет примерно 270 млрд долларов. Если они выйдут на 2%, то сумма составит около 400 млрд долларов. Понятно, что эти траты будут предметом общих дискуссий, и, чтобы их реализовать, нужен большой враг», — пояснил Грушко.


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Добавлено: 03 апр 2018 в 16:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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