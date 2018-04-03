Женскую молодежку РФ по гандболу лишили серебра ЧЕ-2017 за допинг

Европейская гандбольная федерация (EHF) лишила женскую молодежную сборную России (игроки не старше 19 лет) серебра чемпионата Европы 2017 года из-за нарушения антидопинговых правил.

В соответствии с антидопинговыми правилами, в случае установления факта применения допинга более чем двумя членами команды федерация вправе наложить на санкции на всю сборную.

19 января на 20 месяцев за применение мельдония были дисквалифицированы российские гандболистки Антонина Скоробогатченко, Мария Дувакина и Мария Дудина

Суд EHF по гандболу принял решение лишить женскую молодежную сборную РФ серебряных медалей, завоеванных на ЧЕ-2017. Федерацию гандбола России (ФГР) обязали выплатить штраф размером 20 тысяч евро. Кроме того, ФГР отстраняется от участия в женском молодежном ЧЕ на два года, но применение этой санкции отложено на двухлетний испытательный срок.

Обжаловать решение EHF можно в течение семи дней.