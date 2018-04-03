Жизнь на Землю занесена инопланетными цивилизациями: находка астробиолога подтверждает гипотезу панспермии

Одна из альтернативных теорий происхождения жизни на Земле гласит, что первые микроскопические источники всего живого прибыли на нашу планету из космоса. Согласно теории панспермии, внеземные микроорганизмы находились на поверхности комет или метеоров, которые врезались в Землю миллиарды лет назад, они и положили начало развитию жизни. Астробиолог Милтон Уэйнрайт из Шеффилдского университета считает, что ему удалось найти подтверждение этой теории.

Последователи «направленной панспермии» считают, что высокоразвитая инопланетная цивилизация может заселять планеты, целенаправленно посылая на них объекты с биологическим материалом. В ходе исследования атмосферы Земли группа ученых во главе с доктором Уэйнрайтом обнаружила на высоте более 25 км микроскопические шарики, состоящие из титана и ванадия, наполненные «ложным» биологическим веществом.

Исследования мельчайших частиц, не более ширины человеческого волоса, показало, что снаружи они покрыты «грибковым трикотажным матовым покрытием», а скорость их движения очень велика.

По мнению ученого, объекты могут содержать генетический материал, используемый для распространения внеземной жизни. Однако доказать это утверждение можно будет лишь в случае обнаружения этой инопланетной цивилизации.