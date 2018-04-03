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Звезда «Секса в большом городе» заработала на оскорблении


Добавлено: 03 апр 2018 в 13:00, Категория: Политика
Звезда «Секса в большом городе» заработала на оскорблении

Актриса Синтия Никсон фото: Fotobank / GettyImages


Звезду сериала «Секс в большом городе» Синтию Никсон оскорбили, однако, вместо того, чтобы расстроиться, актриса придумала, как на этом заработать.


После того как Синтия заявила, что баллотируется на пост губернатора Нью-Йорка, политик Кристин Куинн в одном из недавних интервью для «New York Post» раскритиковала актрису, назвав ее «неквалифицированной лесбиянкой».


«Синтия Никсон была против того, чтобы лесбиянка с соответствующей квалификацией стала мэром Нью-Йорка. Теперь она хочет, чтобы неквалифицированная лесбиянка стала губернатором Нью-Йорка. Нужно иметь квалификацию и опыт. У нее нет квалификации, чтобы быть губернатором», — рассказала Кристин.
Тогда Никсон напечатала это оскорбление на значках, и теперь все деньги от их продажи пойдут на ее предвыборную кампанию.







Отметим, Куинн, которая также является лесбиянкой, в 2013 году выдвигала свою кандидатуру на пост мэра в Нью-Йорка, но Демократическая партия выбрала на этот пост Билла де Блази, который в итоге победил на выборах.

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Добавлено: 03 апр 2018 в 13:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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