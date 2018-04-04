10 лет брака Бейонсе и Джей-Зи в цитатах — о любви, судьбе и изменах

Бейонсе и Джей-Зи

Сегодня Бейонсе и Шон Картер, известный под псевдонимом Джей-Зи, празднуют круглую дату — десятилетие брака (хотя супруги примерно столько же лет провели вместе до свадьбы). За эти годы у пары было немало взлетов и падений: рэпер многократно обвинялся в изменах, и многочисленные публикации о грядущем разводе сменялись совместными фотографиями и интервью, в которых супруги рассказывали, что, несмотря на невзгоды, они делают все необходимое, чтобы сохранить семью. И, похоже, у них это неплохо получается. Предлагаем вспомнить 10 цитат Бейонсе и Джей-Зи о творческом союзе, браке и изменах.



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О начале отношений[/b]

В 2001-м мы начали встречаться. Сначала мы приглядывались друг к другу. Я пытался произвести на нее впечатление, позвал на свидание, все было круто — цветы, вино. Но эту невероятную южную девушку было непросто завоевать. Правда, и я сдаваться не собирался.Сольную карьеру Бейонсе и отношения с Шоном ознаменовала их первая совместная работа Bonnie&Klyde (2002), затем свет увидел хит Crazy In Love (2003). С тех пор имена Джей-Зи и Бейонсе всегда фигурируют рядом в прессе, а сам музыкальный союз стал практически неделимым.

Мнение, что чувства зарождались на дружеской волне, подтвердила и сама певица, вспоминая, что до Джей-Зи она не состояла в серьезных отношениях, и намекнув, что супруг стал ее первым мужчиной:

Сначала мы были друзьями. Прошло где-то полтора года, прежде чем у нас состоялось первое настоящее свидание. Для меня так важно было тогда иметь друга, которому я была нужна, который был со мной честен.

Бейонсе и Джей-Зи в начале отношений

Бейонсе и Джей-Зи на одном из своих первых совместных выступлений

О творческом союзе[/b]

Я бы не стала такой, какая я сейчас, если бы не этот мужчина. Он так помог мне,

— именно так однажды сказала в интервью Бейонсе о своем муже.

Действительно, в конце 90-х, когда Би была частью трио Destiny's Child, в ее жизни появился подающий надежды продюсер, который впоследствии подтолкнул талантливую певицу к сольной карьере. Любопытно, что и Джей-Зи придерживается подобного мнения в отношении супруги: рэпер неоднократно рассказывал, какое место занимает любимая женщина в его жизни.

Что если бы у меня ее не было? Что тогда? Кем бы я был? Иногда я задаюсь вопросом, был бы я в таком случае Джей-Зи? Это нереально. Впервые я заметил ее, когда ей было 16, и я подумал: "Она будет моей". Она стала моим лучшим другом. 20 лет с тех пор прошло.

О браке[/b]

За долгие годы творческого и любовного союза Би никогда не позволяла себе высказаться двусмысленно или негативно о Джей-Зи и делала хорошую мину при плохой игре. Каждый раз, когда в интервью речь заходила о супруге, певица проявляла тактичность и давала понять, что даже не задумывается о разводе:

В нашей любви есть взлеты и падения. Я должна многому научиться, и это — любовь, несмотря на все плохое и хорошее. Мы влюблены.

Джей-Зи и Бейонсе в ожидании двойняшек

К слову, певица неоднократно подвергалась критике со стороны поклонников из-за набора веса. Известно, что у певицы был выкидыш до того, как на свет появилась их первая дочь Блу Айви. Можно предположить, что колебания в весе отчасти связаны с попытками подарить супругу долгожданного ребенка. Тем не менее публика не щадила ее, а главную поддержку оказывал именно Джей-Зи:

Как бы я ни худела или толстела, своему мужу я нравлюсь в любой форме. Он не замечает, сколько во мне прибавилось или убавилось, а вот мои вечные диеты его расстраивают. Он всегда чувствует себя виноватым, когда ест в моем присутствии все что хочет и любыми порциями, а я вынуждена придерживаться диеты.

Бейонсе и Джей-Зи с дочерью Блу Айви

В своем недавнем интервью знаменитый продюсер наконец прервал молчание и сообщил, что в их с Бейонсе браке были проблемы, и признал свою вину:

Нам приходилось выживать. И когда ты переходишь в такой жесткий режим, то и начинаешь вести себя соответственно. Приходится глушить все эмоции. Даже с женщинами ты остаешься эмоционально закрытым, вы не можете найти общий язык… В моем случае все еще серьезнее. И отсюда это и вылезает — неверность.

Джей-Зи и Бейонсе

Об изменах[/b]

В 2016 году разлад в семье музыкантов достиг апогея: пресса вовсю трубила о том, что супруги, живя в одном доме, избегают друг друга, мол, Джей-Зи все время ссылается на занятость и старается лишний раз улизнуть из дома. Тогда оскорбленная певица в своем альбоме Lemonade выпустила песню, в которой отчетливо прослеживаются ее обвинения в адрес Джей-Зи:

Смотрю на часы, он уже должен быть дома. Сегодня я раскаиваюсь, что надела кольцо. Он хочет меня только тогда, когда я не рядом. Он лучше позовет Бекки с хорошими волосами.

Кто такая Бекки, общественность так и не узнала. Поклонники подозревали и Рианну, и Риту Ору, и Рэйчел Рой в интрижке с продюсером, однако версии так и не подтвердились, а соавтор песни и вовсе попыталась объяснить, что Бекки — выдуманный персонаж.

Это последнее предупреждение. Ты знаешь, что со мной начал по-настоящему жить. Если такое повторится еще раз, то ты потеряешь свою жену… Я чувствую чужие духи на твоем Louis Vuitton. Мне все это чертовски надоело… Я всегда была внимательна и предана тебе, обращала внимание на все детали. Так что же я сделала не так?

— поет Бейонсе.

Джей-Зи ничего не отрицал, а позже тоже выпустил альбом, "4:44", отчасти посвященный теме супружеской неверности. Судя по текстам этих песен, музыкант искренне раскаивался.

Слушай, я прошу прощения, я часто путался с другими женщинами! Я знаю, я не заслуживаю тебя. Я довел тебя в Париже. Я сказал тебе "Не дави на меня" вместо "Будь моей". Если бы мои дети все это узнали, я не представляю, что бы я сделал. Если их мнение обо мне изменится, я просто умру от стыда.

Джей-Зи и Бейонсе с дочерью Блу Айви

Бейонсе с двойняшками, Сэмом и Руми

В какой-то момент ситуация исчерпала себя, а на просторах интернета стали появляться догадки, будто такая перепалка в песнях была всего лишь изощренно спланированным пиар-ходом: чем больше будут говорить о выпущенных альбомах, тем больше экземпляров музыканты продадут. Такая вероятность существует, однако не объясняет поведения сестры Бейонсе, Соланж Ноулз, которая накинулась с кулаками на неверного Джей-Зи, отстаивая честь сестры. Этот конфликт в лифте даже обрел собственное название — Элеваторгейт.

Конфликт утих, когда в начале 2017 года Бейонсе заявила о беременности, и позже на свет появились Сэм и Руми Картер. После этого Джей-Зи и признался в изменах, уверяя, что с рождением близнецов их с Би жизнь круто изменилась, и теперь он готов работать над своим поведением.

Джей-Зи и Бейонсе