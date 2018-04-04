60 минут. По горячим следам (04.04.2018)

Добавлено: 04 апр 2018 в 20:31 ,

60 минут. По горячим следам последний выпуск 4 апреля. Россия примет ответные меры в сфере безопасности в связи с инициативой США по укреплению вооруженных сил прибалтийских стран. Об этом заявили в Совете федерации. После встречи Дональда Трампа с лидерами Литвы, Латвии и Эстонии Белый дом сообщил, что Прибалтике выделят 170 миллионов долларов на закупку боеприпасов и проведение учений. Расследование ЧП в Кемерово уже принесло результаты. В частности, выяснилось, что сотрудники ЧОПа в ТЦ крайне халатно относились к своим обязанностям. А работа охранников и вовсе была выстроена на договорных отношениях. Ведущие ток-шоу Ольга Скабеева и Евгений Попов.





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